الأعرجي يفتح جملة ملفات مع القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد

2021/04/29 | 19:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الخميس، مع القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد، جان نويل بونيو، جملة من الملفات.

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وذكر بيان صدر عن مكتب الأعرجي تلقى "ناس" نسخة منه (29 نيسان 2021) أنه "تناول اللقاء موضوع الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن وجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، كما ناقش الجانبان عمل بعثة حلف الناتو الاستشارية في العراق".

وأشار القائم بالأعمال الفرنسي، إلى أن "بلاده تقف مع العراق في قراراته السيادية، مؤكدا احترام فرنسا للسيادة العراقية ووقوفها دوما مع تطلعات العراقيين".





كما جرى – وفق البيان – "بحث المشاريع التي تقوم بها فرنسا في مدينة سنجار، في إطار إعمار المدن المحررة، حيث ستتم المباشرة ببناء مستشفى بعد تأهيل المركز الصحي في القضاء".

ولفت إلى "أهمية تمتين وتعزيز العلاقات المتنامية بين بغداد وباريس، وعلى جميع الصعد".

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