"الاستثمار" العراقية تكشف سبب إيقاف بيع شقق مشروع "بسماية" السكني

2021/04/29 | 19:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت هيئة الاستثمار العراقية، اليوم الخميس، عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء إيقاف بيع شقق مشروع بسماية السكني في بغداد.وقالت سهى النجار، رئيس الهيئة لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن هناك طلبا إضافياً على شراء شقق بسماية أكثر من الموجود …

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