2021/04/29 | 19:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ذكر تقرير أصدرته شركة للبيانات الصحية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإنفاق العالمي على اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 من المتوقع أن يبلغ 157 مليار دولار بحلول 2025 بفعل برامج التطعيم الجماعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “رقم مهول”..



تقرير يكشف ما سينفقه العالم على اللقاحات المركز الخبري الوطني.

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