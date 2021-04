شاهد بالفيديو: هندي يقهر كورونا مع زوجته المسنة البالغة 105 أعوام

2021/04/29 | 19:40 - المصدر: NRT عربية

تشهد الهند موجة غير مسبوقة من وباء كورونا هزت أرجاءها، وتسببت في إغلاق العاصمتين السياسية والمالية لها، وهما نيودلهي ومومباي، ورغم ذلك فإن تغلب المسنين على هذا الفيروس يمثل أملا جديدا للمصابين.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند، أمس الأربعاء، تسجيل أكثر من 360 ألف حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم، ليصل إجمالي الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.

The coronavirus is especially harsh on elderly people, but a 105-year-old Indian man and his 95-year-old wife have successfully beaten Covid-19.



pic.twitter.com/fKTASoGVNk

— SCMP News (@SCMPNews) April 29, 2021

وتجاوز عدد وفيات كورونا في البلاد 3200 حالة خلال آخر 24 ساعة، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن.

ويبلغ عدد سكان الهند 1.3 مليار نسمة، ومع تزايد أعداد الإصابات أصبحت المستشفيات عاجزة عن استيعاب المصابين الذين تتزايد أعدادهم باستمرار.

ورغم ذلك فإن مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية لرجل عمره 105 أعوام وزوجته، 95 عاما، وقد تغلبا على كورونا بعد تلقيهما العلاج المضاد للمرض داخل إحدى المستشفيات".

وتقول الصحيفة إن الرجل المسن وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد في مارس/ آذار الماضي، لكنهما تلقيا العلاج وظلا في المستشفى لعدة أيام قبل أن يقوما بالمغادرة إثر تعافيهما من هذا الوباء مطلع الشهر الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن تعافي الرجل وزوجته رغم سنهما المتقدم، أصبح بمثابة أمل للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند التي باتت من أكثر الدول تأثرا بهذا الوباء.

