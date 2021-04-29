الصحة: تسجيل 41 وفاة ونحو 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021/04/29 | 19:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية أنها سجلت أكثر من أربعين حالة وفاة ونحو سبعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقرير لها، أن المنحنى الوبائي اليومي عاد إلى الارتفاع مجددا، حيث تم تسجيل ستة آلاف وتسع مئة وست وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإحدى وأربعين حالة وفاة في عموم العراق خلال أربع وعشرين ساعة، وأشار تقرير الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة في العراق منذ بدء انتشار الجائحة وصل إلى خمسة عشر ألفا وأربع مئة وثلاث وثلاثين حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون وثمانية وخمسين ألفا وسبع مئة وأربع وتسعين إصابة.

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