كيف لم يفهم المسيحيون دعوة المسيح؟ - محمد عبد المجيد

2021/04/29 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد أكبر تشويه عن قصد قامت به الكنيسة في أرجاء المعمورة هو تحويل دعوة المسيح، عليه السلام، من قوة إلى ضعف، وتصديرها للرعية لترسيخ فكر الطاعة لخدمة الحاكم الظالم والكهنة ورجال الدين كان ابن مريم، عليهما السلام، قويا في دعوته، عادلا في وضعها داخل إطارين لتحقيق المجتمع الصحي فجعل عبقرية العلاقات الاجتماعية :وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ.



بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ.



أَحْسِنُوا إ ......





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