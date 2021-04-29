في الاتجاه المعاكس.. للقيم!

2021/04/29 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلّغ الجار الشرطة، لأن جاره في الطابق الخامس يستقبل صديقته في رمضان..حضرت الشرطة وألقت القبض على الشابين بانتظار الحكم عليهما.

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