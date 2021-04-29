الصحة توضح حقيقة تسجيل إصابة بـ”السلالة الهندية” في العراق

2021/04/29 | 19:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدم تسجيل أية إصابة بـ”السلالة الهندية” لفايروس كورونا في البلاد.

وقالت عضو فريق الإعلام الطبي في وزارة الصحة ربى فلاح في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “العراق لم يسجل أية إصابة بالسلالة الهندية ل‍كورونا”.

وأضافت “أجرينا مسحة لأحد المواطنين القادمين من الهند وتبين أنها سالبة”، مشيرة الى “اتخاذ إجراءات عدة للحد من تفشي السلالة الهندية في العراق”.

ونفت فلاح “شائعة بيع اللقاحات في السوق السوداء”، مؤكدة أن “جميع اللقاحات مجانية”.

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