البرلمان يصدر امرا بشأن لجنة اجتثاث البعث

2021/04/29 | 20:11 - المصدر: NRT عربية

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قررت رئاسة مجلس النواب، تعديل اسم لجنة (المصالحة والعشائر النيابية) الى لجنة (اجتثاث البعث النيابية)، وتحديد اعضائه.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الامانة العامة لمجلس النواب تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (29 نيسان 2021)، انه "تقرر تعديل اسم اسم لجنة (المصالحة والعشائر النيابية) الى لجنة (اجتثاث البعث النيابية)، واضافة كل من النائب الاول لرئيس مجلس النواب و9 نواب اخرين الى عضوية اللجنة".

واضافت، ان اللجنة "تتولى متابعة كافة الاجراءات المتعلقة بإجتتاث البعث وتفعيل القوانين النافذة بهذا الشأن".

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