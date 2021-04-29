النفط والطاقة النيابية لـNRT: عجز في توفير الكهرباء الصيف المقبل

2021/04/29 | 20:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت لجنة النفط والطاقة النيابية، الخميس، حصول اخفاق في تجهيز الكهرباء خلال الصيف المقبل، مبينة ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق وزارات الكهرباء والنفط المالية.

وقال عضو اللجنة، كريم عفتان، في تصريح لـNRT اليوم، (29 نيسان 2021)، ان "تحسن واقع الكهرباء جاء نتيجة زيادة التخصيصات المالية وأعمال الصيانة والتأهيل، والأهم هو توفير الوقود من قبل وزارة النفط، حيث ان الموضوع ليس محصورا بالكهرباء، فهناك محطات شيدت من قبل الوزارة بطاقة 27 الف ميغاواط بالإضافة إلى 6000 ميغاواط من قبل المستثمرين، ولو تعمل جميع هذه المحطات سوف تغذي العراق بطاقة 33 الف ميغاواط، مما يعني ان التجهيز سيكون 24 ساعة في اليوم".

وأضاف، ان "تأخير اقرار الموازنة له تأثير سلبي على وزارة الكهرباء"، متوقعا "حصول اخفاق في الصيف المقبل"، مشيرا إلى ان "مسؤولية هذا الاخفاق مشترك بين الكهرباء والنفط والمالية"، موضحا ان "مسؤولية وزارة الكهرباء تهيئة المحطات، وان جاهزية عملها مسؤولية وزارة النفط من خلال تجهيزها بالوقود، ومسؤولية وزارة مالية تتمثل بتوفير المبالغ لتهيئة وصيانة المحطات".

وتابع ان "وزارة الكهرباء لا تتحمل المسؤولية عن تشغيل المحطات المتوقفة لعدم توفر الوقود، فهي مسؤولية وزارة النفط، كما ان بعض المحطات تعطي وقودا غير متفق عليه مع الوزارة الاخيرة، كما ان 50% من المحطات المتوقفة عن العمل هو بسبب عدم وجود الوقود الغازي أو الوقود الآخر".

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