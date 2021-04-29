فرنسا تقيد دخول لبنانيين

2021/04/29 | 20:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الخميس إن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.

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