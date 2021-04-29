2021/04/29 | 20:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرياضة

الخميس 29 أبريل 2021 | 08:12 مساءً | عدد القراءات : 10

ممثل الوطن يخسر أمام باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد

خسر فريق القوة الجوية امام باختاكور الاوزبكي بهدف مقابل لاشي في اطار منافسات الجولة الخامسة والاخيرة من دوري ابطال اسيا.

وسجل الهدف الوحيد للفريق الاوزبكي بولاتخوجا خولدورخنوف في الدقيقة ٧٩ من مجريات المباراة.

وبهذا ينتهي مشوار القوة الجوية في البطولة باربع خسائر وتعادلين ليكون رصيده نقطتان في المركز الرابع والاخير.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل الوطن يخسر أمام باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل الوطن يخسر أمام باختاكور الأوزبكي بهدف دون رد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).