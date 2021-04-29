القوة الجوية يختتم مشاركته بدوري الابطال بخسارة جديدة

2021/04/29 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انهى فريق القوة الجوية مشاركته في دوري ابطال اسيا بالخسارة امام باختاكور الاوزبكي بهدف دون رد.

وتواجه الفريقان على ملعب الشارقة ضمن الجولة الاخيرة من البطولة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب بولاتخوجا خولدورخنوف في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبهذه الخسارة استقر القوة الجوية في قاع ترتيب المجموعة الثانية، فيما اصبح رصيد باختاكور 7 نقاط في المركز الثالث.

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