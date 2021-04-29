2021/04/29 | 20:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل كل من الدكتور ارسلان بايز عضو المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني ودرباز كوسرت رسول عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني، ايوم الخميس، في اربيل ، السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح.

PUKmedia خاص

الصور/ هیمداد كه‌ریم

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. اجتماع رئيس الجمهورية مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. اجتماع رئيس الجمهورية مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).