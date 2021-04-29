2021/04/29 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحثت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ارزو محمود، اليوم الخميس، مع وزير العدل، القاضي سالار عبد الستار، عدة ملفات بينها جرائم النظام البائد.وقالت محمود، في بيان تلقاه “المركز الخبر الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جرائم النظام البائد تُفتح في لقاء وزير العدل ونائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني المركز الخبري الوطني.

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