2021/04/29 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | صحة ذي قار: احتجاز 21 شخصا يشتبه إصابتهم بالسلالة الهندية لكورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | صحة ذي قار: احتجاز 21 شخصا يشتبه إصابتهم بالسلالة الهندية لكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | صحة ذي قار: احتجاز 21 شخصا يشتبه إصابتهم بالسلالة الهندية لكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).