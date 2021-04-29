صالح للبارزاني: يجب تجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني

2021/04/29 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني في أربيل سبل التمهيد للانتخابات المبكرة وضرورة تجاوزات الخلافات والصراعات واللجوء إلى الحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية.

ناقش صالح والبارزاني أحدث التطورات السياسية في العراق وإقليم كردستان، وبالأخص مسألة الانتخابات المبكرة لمجلس النواب العراقي وسبل التمهيد لهذه العملية بما يخدم المصالح المشتركة للشعب ولكافة مكونات العراق بما في ذلك إقليم كردستان.

وفي محور آخر للاجتماع جرى التباحث حول تحقيق وحدة الصف الوطني وتقريب وجهات النظر باتجاه تجاوز الخلافات وتوحيد القدرات والإمكانيات في مواجهة الاحتمالات والمستجدات.

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