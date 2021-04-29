الأعرجي يبحث مع القائم بالأعمال الفرنسي جدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق

2021/04/29 | 20:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مع القائم بالأعمال الفرنسي لدى بغداد، جان نويل بونيو، موضوع الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن وجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، وعمل بعثة حلف الناتو الاستشارية في العراق.

وقال بيان لمستشارية الأمن القومي، إن الأعرجي استقبل المسؤول الفرنسي، الذي عبر عن وقوف بلاده مع العراق في قراراته السيادية، مؤكدا احترام فرنسا للسيادة العراقية ووقوفها دوما مع تطلعات العراقيين، وأضاف البيان انه جرى بحث المشاريع التي تقوم بها فرنسا في مدينة سنجار، في إطار إعمار المدن المحررة، حيث ستتم المباشرة ببناء مستشفى بعد تأهيل المركز الصحي في القضاء.هذا، وتابع بيان مستشارية الأمن القومي ان الجانبين أكدا على أهمية تمتين وتعزيز العلاقات المتنامية بين بغداد وباريس، وعلى جميع الصعد.

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