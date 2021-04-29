2021/04/29 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتشابه الهجوم الأخير مع هجمات مماثلة استهدفت عشرات الأفراد الأميركيين في الخارج، وكان آخرها في سوريا، حيث ظهرت أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا على المصابين، حسبما كشفت صحيفة "بوليتكيو" الأميركية، في 22 أبريل، نقلا عن مسؤولين اثنين مطلعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يعلق على هجوم "الطاقة الموجهة" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يعلق على هجوم "الطاقة الموجهة" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).