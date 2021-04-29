ضبط “منتوج نفطي” معد للتهريب في بغداد

2021/04/29 | 20:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، عن ضبط “منتوج نفطي” معد للتهريب شمالي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إنه “من خلال الممارسات الامنية ضمن مداخل العاصمة بغداد ضبطت مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد عجلتين اثنين تحمل كل منهما ١٨٠ برميل منتوج نفطي مجهول النوعية معد للتهريب وبدون اوراق رسمية سعة كل برميل ٢٠٥ لتر”.

وأضاف البيان أنه “تم التحفظ على المضبوطات والبالغة ٣٦٠ برميلا مع العجلتين ومن كان يستقلهما تم تسليم المخالفين الى مركز شرطة نفط الرصافة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.

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