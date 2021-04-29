مناقشة اسباب ودوافع القتل والانتحار في جلسة حوارية

2021/04/29 | 20:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في السليمانية، مساء اليوم الخميس، عقد جلسة حوارية خاصة حول ازدياد حالات القتل والانتحار.

الجلسة الحوارة نُظمت من قبل شبكة منظمات السليمانية وبمشاركة منظمة شمس السلام تحت عنوان ( الانتحار والقتل، الاسباب والدوافع) لكل من (القاضي كامران حسن فرج/ رئيس محكمة الاستئناف، الصحافي كاروان انور: سكرتير نقابة الصحفيين فرع السليمانية، الدكتور بختيار كمال طالباني/ استاذ جامعي.

في مستهل الجلسة، وقف الحاضرون دقيقة صمت حدادا على ارواح الشهداء، بعدها تم التحدث من خلال 3 محاور لكل من القاضي كامران حسن فرج/ رئيس محكمة الاستئناف، الصحافي كاروان انور: سكرتير نقابة الصحفيين فرع السليمانية، الدكتور بختيار كمال طالباني/ استاذ جامعي وبشكل مكثف اسباب زيادة حالات الانتحار القتل من وجهات النظر الاجتماعية، والسياسية وتأثيرات الاعلام على القضية جنوبي كوردستان بشكل اغلب وسائل الاعلام المرئية منها والمسموعة والمقروءة لا تلتزم بمبادئ العمل الصحفي المهني بنشر حالات القتل بإلباسها ثوبا جميلا.

ولهذا طالب