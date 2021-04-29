2021/04/29 | 21:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب منتسبي وزارة الدفاع بعد إكمال توطين رواتبهم » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 20:56

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