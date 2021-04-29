نائب: مهلة التحقيق بحريق ابن الخطيب انتهت وعلى الحكومة إعلان النتائج- عاجل

2021/04/29 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحقيق بفاجعة مستشفى ابن الخطيب بعد انتهاء المدة الزمنية التي حددها لإعلان النتائج.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء يتابع عمل اللجنة التحقيقية بفاجعة مستشفى ابن الخطيب والمدة الزمنية التي حددها انتهت اليوم لإكمال التحقيق"، مبينا ان " الكاظمي مطالب بإعلان نتائج التحقيق للراي العام".

واضاف ان "هناك عمليات القاء قبض واستقدام بحق العديد من الشخصيات في مستشفى ابن الخطيب من المفترض ان تعلن نتائجها للراي العام لبيان المقصرين".

وكان حريق التهم مستشفى ابن الخطيب، في وقت سابق، اثر انفجار قناني الاوكسجين راح ضحيتها 82 شهيدا واكثر من 110 جريح اخرين.

واعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية لاعلان نتائج التحقيق بالحادثة خلال 5 ايام.

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