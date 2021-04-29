صاروخ أوروبي ينجح بنقل مجموعة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء

2021/04/29 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت شركة Arianespace عن نجاح إطلاق صاروخ من نوع Vega، حمل معه مجموعة من الأقمار الصناعية الأوروبية إلى مدارات الأرض.

وتبعا لبيان صادر عن الشركة فإن الصاروخ أطلق من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، وحمل إلى مدارات الأرض أول قمر صناعي من مجموعة Plеiades Neo المخصصة لمراقبة الأرض إضافة إلى 5 أقمار صغيرة أخرى".

ومن جانبه قال ستيفان إسرائيل، المدير التنفيذي للشركة : " إن قمر Pleiades Neo 3 الجديد الذي أطلق على متن الصاروخ جهز بأحدث التقنيات المخصصة لالتقاط صور عالية الدقة للأرض"، وطور بتمويل من شركة Airbus Defence and Space التي ستشرف على تشغيله أيضا.

ومن بين الأقمار التي حملها الصاروخ المذكور أيضا كان قمر Norsat-3 التابع لوكالة الفضاء النرويجية، والذي صمم لمراقبة حركة الملاحة البحرية والجوية وتقديم بيانات الطقس الضرورية لها.

كما حمل الصاروخ معه قمر Tyvak-182A التابع لشركة Eutelsat الفرنسية، والذي سيعمل على تأمين الاتصالات في الأماكن النائية من الأرض.

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