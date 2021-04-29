الديوان الملكي يعلن وفاة عم ملك الأردن الأمير محمد بن طلال

2021/04/29 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن وفاة الأمير محمد بن طلال عن عمر ناهز 81 عاما.

وقال في بيان مقتضب: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكي الهاشمي المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لجلالة الملك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في عمان".

والأمير محمد من مواليد 2 أكتوبر 1940 وهو الابن الثاني للعاهل الأردني الثاني، الملك الراحل، طلال بن عبد الله، والملكة زين الشرف.

وفي العام 1973 تولى الأمير محمد منصب الممثل الشخصي للملك الأردني وكان يشغل هذا المنصب حتى وفاته.

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