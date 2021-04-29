المرور توجه نداءً للمواطنين بشأن حظر التجوال

2021/04/29 | 21:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت مديرية المرور العامة، الخميس، نداءً إلى المواطنين بشأن إجراءات حظر التجول في العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 نيسان 2021)، إن "مديرية المرور العامة تدعو المواطنين للالتزام التام بحظر التجوال الصحي الوقائي، وتشدد إجراءتها بحق المخالفين لقرار الحظر".

وأضافت، "حيث باشرت مفارزنا في جانبي الكرخ والرصافة وباقي المحافظات بالمحاسبة المشددة على المخالفين وفق مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وعملاً ببيان رقم ١ لسنة ٢٠٢١، آملين من الجميع التعاون التام مع القوات الأمنية من أجل سلامة الجميع".

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