2021/04/29 | 21:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني قال النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، اليوم الخميس، إن من يطعن بقانون الانتخابات لا يريد لها أن تجري في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل.وبين الفتلاوي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: من يطعن بقانون الانتخابات لا يريد أن تجري بموعدها المحدد المركز الخبري الوطني.

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