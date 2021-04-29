الكهرباء العراقية: متفائلون بتجهيز إيران الكميات الإضافية المطلوبة من الغاز

2021/04/29 | 21:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد ماجد مهدي حنتوش، وزير الكهرباء العراقي، تفاؤله بتجاوب الجانب الإيراني بتزويد بلاده بالكميات الإضافية المطلوبة من الغاز.وقال حنتوش لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، إن "الزيارة المرتقبة التي سنجريها إلى إيران نأمل من خلالها …

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