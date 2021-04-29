العراق.. حريق ضخم يلتهم محالا تجارية ويخلف خسائر فادحة (صورة)

2021/04/29 | 21:13 - المصدر: NRT عربية

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افاد مصدر أمني، الخميس، بنشوب حريق التهم عددا من المحال التجارية في علوة خضار بلد جنوبي تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (29 نيسان 2021)، ان "حريقا التهم عددا من المحال التجارية في علوة خضار بلد جنوبي تكريت، دون معرفة سبب الحادث".

واشار الى ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الذي تسبب بخسائر مادية كبيرة".

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