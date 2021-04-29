2021/04/29 | 21:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والبنك الدولي يبحثان تحسين فرص الاستثمار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والبنك الدولي يبحثان تحسين فرص الاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).