2021/04/29 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | البيت الأبيض: القوات الأميركية بدأت الانسحاب من أفغانستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | البيت الأبيض: القوات الأميركية بدأت الانسحاب من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | البيت الأبيض: القوات الأميركية بدأت الانسحاب من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).