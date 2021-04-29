2021/04/29 | 21:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، انطلاق عملية أمنية مشتركة مع القوات الأمنية، جنوب سامراء.وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنفيذ عملية أمنية مشتركة جنوب سامراء المركز الخبري الوطني.

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