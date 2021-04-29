الرشيد يعلن رفع رواتب منتسبي الدفاع

2021/04/29 | 21:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، رفع رواتب منتسبي وزارة الدفاع، بعد اكمال توطينها.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مصرف الرشيد رفع رواتب منتسبي وزارة […]

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