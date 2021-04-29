الأردن.. وفاة أول ولي عهد للملك حسين

2021/04/29 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي الأردني، الخميس، وفاة الأمير محمد بن طلال، عن عمر يناهز الـ (81 عاما).

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