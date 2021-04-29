2021/04/29 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطة من مرفأ بيروت في التاسع من نيسان/أبريل 2021 © ا ف ب جوزف عيد باريس (أ ف ب) – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان الخميس أن بلاده فرضت قيودا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أو ضالعة في الفساد.ويأتي ذلك بعد تهديدات لوحت بها فرنسا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تفرض قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعرقل العملية السياسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تفرض قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعرقل العملية السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).