الكهرباء: هناك تحسن سيطرأ على تجهيز الطاقة

2021/04/29 | 21:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، اليوم الخميس، أن تحسناً سيطرأ على تجهيز الطاقة، فيما أشار الى أن ترشيد الطاقة سيسمح بتجهيز 24 ساعة يومياً.

وقال حنتوش في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن “الزيارة المرتقبة التي سنجريها إلى إيران نأمل من خلالها تحقيق ما مخطط له من تجهيز الكميات المطلوبة من الغاز لجميع المحطات الكهربائية”.

وأضاف أن ” تحسناً سيطرأ على تجهيز الطاقة كما ان وزارة الكهرباء تحظى بدعم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مشيراً إلى أن “جميع الوزارات تدعم جهود وزارة الكهرباء وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء”.

ولفت إلى أن “ترشيد الطاقة سيسمح بتجهيز 24 ساعة يومياً رغم حاجة العراق الى 28 ألف ميغاواط”، مبينا أنه “لا يمكن خلال أشهر قليلة معالجة مشكلة تراكمت لسنوات”.

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