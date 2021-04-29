فحوى اجتماع رئيس الجمهورية في المكتب السياسي للـ ا. و. ك

2021/04/29 | 21:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد السيد رئيس الجمهورية اليوم الخميس، اجتماعا في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في اربيل ، مع عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحاد الوطني ورئيسة برلمان كوردستان الدكتور ريواز فايق ونائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني وكتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان واعضاء كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب.

نعمت عبدالله الرئيس السابق لكتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان وأحد المشاركين في الاجتماع، قال لـ PUKmedia، ان الاجتماع كان مهما وجرى خلاله بحث عدد من المحاور.

واضاف، ان احدى النقاط المهمة التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماع، وحدة الصف والموقف للاطراف الكوردستانية والاستعدادات لاي مستجدات تحدث في العراق بالمستقبل، وتم التأكيد على تحسين العلاقات بين الاطراف السياسية ولاسيما الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني، وفق تحمل المسؤولية من قبل الاطراف كافة، لا عدد من الاطراف.

واشار الى، انه تم التأكيد كذلك خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون للاتحاد الوطني الكوردستاني دور في توحيد وحدة الصف الداخلي في اقليم كوردستان ومعالجة المشاكل بين الاقليم وبغداد كما كان له في السابق الدور الفعال، مشيرا الى ان كلام السيد رئيس الجمهورية بين، ان هنالك خلافات عميقة بين الاطراف السياسية العراقية الا ان تلك الاطراف وعلى مستوى المصالح العليا موحدة الخطاب والموقف، ولذلك فأن لها مؤسسة تنسيقية خاص فيما بينها للنقاش حول نقاط الخلاف بينهم.

وتابع عبدالله، ان الاجتماع تحدث حول الانتخابات العراقية المقبلة، ولهذا أكد المجتمعون على ضرورة وحدة الصف الكوردي ولذلك أكدوا على عدم جواز تحالف حزب كوردي بشكل منفرد مع طرف عراقي، كون تلك الخطوة لا يخدم مصالح الشعب الكوردي، ويجب الالتفات الى مصالح الشعب قبل المصالح الحزبية.

PUKmedia ترجمة

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