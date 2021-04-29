بابل: أربعيني ينتحر بتعليق نفسه في مروحة هوائية

2021/04/29 | 21:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اقدم شخص أربعيني، الخميس، على الانتحار شنقاً في ظروف غامضة، وسط مدينة الحلة بمحافظة بابل.

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وقال إعلام شرطة المحافظة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 نيسان 2021)، إن "مفارز مركز شرطة حي بابل تحركت فور تلقيها نداء من قبل السيطرة المركزية بوجود حالة انتحار ضمن قاطع المسؤولية وسط مدينة الحلة، إلى مكان الحادث".

وأضافت، "تبين فور وصول المفارز، إقدام رجل أربعيني على الانتحار شنقاً بواسطة حبل ربطه بمروحة سقفية داخل غرفة في السطح العلوي لدار أهله، ليتم الكشف على الجثة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة فيما اتخذ مركز الشرطة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لمعرفة ملابسات الحادث".

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