من لقاءات بغداد إلى تصريحات محمد بن سلمان.. إشارات أميركية لاقتراب موعد القطاف في اليمن

2021/04/29 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، إلى السعودية وسلطنة عمان في جولة جديدة لدفع المساعي الدولية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار في اليمن، والعودة إلى طاولة الحوار.

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