المرور العامة: سنحاسب المخالفين لقرار الحظر

2021/04/29 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مدير مرور العام اللواء طارق الربيعي، اليوم الخميس، أن المرور العامة ستحاسب المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض بسبب فايروس كورونا.

وقال الربيعي في بيان صحفي، إنه “سوف نحاسب وبشدة من خلال مفارزنا المنتشرة على الأشخاص الذين يقمون بكسر حظر التجوال او استغلال الحظر”.

ودعا المواطنين الى “الالتزام بمقررات خلية الصحة والسلامة الوطنية”.

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