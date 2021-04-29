المتحدث: اجتماعات رئيس الجمهورية في اربيل كانت ايجابية

2021/04/29 | 21:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح سلسلة من الاجتماعات في اربيل مع الشخصيات الاولى للاطراف السياسية في اقليم كوردستان.

وقال حسن جهاد المتحدث باسم رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، ان الاخير خلال زيارته الى اربيل واجتمع مع مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان ومسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان.

واضاف جهاد، ان اجتماعات رئيس الجمهورية بحثت المستجدات والمتغيرات على الساحة السياسية في العراق واقليم كوردستان، والتأكيد على توحيد الجهود نحو معالجة المشاكل والخلافات وتحقيق وحدة الصف الوطني بشكل يخدم العراق واقليم كوردستان.

وتابع، ان اجتماعات رئيس الجمهورية بحثت الانتخابات المبكرة في العراق بشكل توفر فرصة لمعالجة المشاكل والازمات وعبور هذه المرحلة غير المرغوب بها وارجاع ثقة المواطنين بصناديق الاقتراع، مشيرا الى ان الاجتماع جرت في اجواء ودية وجرى خلالها كذلك بحث الية معالجة المشاكل وفق الدستور والمصالح المشتركة لجميع المكونات العراقية بالاستناد الى لغة الحوار والتفاهم المشترك.

حسن جهاد تحدث ايضا، ان رئيس الجمهورية اجرى خلال جولته في اربيل ، زيارة الى صلاح الدين بهاء الدين والاستاذ علي بابير والمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني، وجرى خلال تلك اللقاءات بحث مسائل تحقيق وحدة الصق الوطني ومعالجة الخلافات وتوحيد موقف الاطراف لمواجهة المستجدات.

PUKmedia خاص

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