2021/04/29 | 22:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وعأعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، تسارع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا في الربع الأول من العام، مستدركة بأن ثمة حاجة لمزيد من الخطوات الحكومية فيما يتعلق بمحطات الشحن وحظر السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري للإبقاء على الزخم.وقال رئيس قسم سياسات تكنولوجيا الطاقة بالوكالة تيمور جول خلال عرض للتوقعات العالمية للسيارات الكهربائية "لا نرى بعد أي مؤشر على تباطؤ في أسواق السيارات الكهربائية العالمية".وذكرت الوكالة الدولية إن "مبيعات السيارات الكهربائية العالمية زادت 140 بالمئة في الربع الأول إلى 1.1 مليون سيارة، مع نمو قوي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الطاقة الدولية تعلن تسارع مبيعات السيارات الكهربائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الطاقة الدولية تعلن تسارع مبيعات السيارات الكهربائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).