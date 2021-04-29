وزير الزراعة يستبق ’موسم الحصاد’:  توجيهات إلى الفلاحين قبل ’الكوارث’

2021/04/29 | 22:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الخميس، الفلاحين، إلى الحضور في حقولهم الزراعية أثناء موسم الحصاد.

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وذكر بيان للوازرة تلقى "ناس" نسخة منه، (29 نيسان 2021)، أنه "تزامنا مع بدء موسم الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير ومن أجل حماية المحاصيل الزراعية من أي أخطار قد تحدث، يدعو وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي الفلاحين والمزارعين على ضرورة التواجد في حقولهم الزراعية أثناء موسم الحصاد واتخاذهم الحيطة والحذر لأجل درء أي خطر قد يحدث تنتج عنه حرائق مختلفة الاسباب، قد يكون منها نتيجة إهمال الفلاحين وسائقي الحاصدات أو أعمال عمدية او كيدية، فضلاً عن استهدافات إرهابية قي بعض المناطق غير المستقرة أمنياً، والتي قد تسبب إضراراً بالحقول الزراعية الجاهزة للحصاد من محصولي الحنطة والشعير تزامنا مع بدء موسم الحصاد في عدد من المحافظات".

وأضاف البيان، أن "الوزير الخفاجي أكد على ضرورة تهيئة كافة الاجراءات اللازمة لانجاح عملية الحصاد فضلا عن المستلزمات الخاصة بمكافحة الحرائق ومنها خراطيم المياه والوسائل الأخرى، إضافة إلى إلزام أصحاب الحاصدات بوجود السلامة المهنية في حاصداتهم درءاً لأية شرارة قد تحدث".

وتابع البيان، "أكد الوزير على ضرورة التعاون مع فرق الدفاع المدني ضمن محافظاتهم مع ضرورة التواجد في الحقول أثناء الحصاد بغية معالجة الحالات التي قد تحدث ولمختلف الأسباب، محملاً المسؤولية الكاملة للفلاحين والمزارعين بحماية حقولهم الزراعية مع ضرورة التعاون والتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات".

وأوعز الوزير وفق البيان، "بتوجيه كتاب عاجل الى كافة مديريات الزراعة ومديريات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية لهذا الغرض".

ولفت إلى البيان، إلى أن "الوزير أهاب بكافة الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ الحماية اللازمة لطواقم عمليات الحصاد فضلا عن الاستهدافات الغير متوقعة والتي قد تستهدف الحقول الزراعية في بعض المناطق الهشة أمنياً"، موضحاً "وندعو جميع الجهات ذات العلاقة باتخاذ اقصى درجات اليقظة والحذر بغية عدم تكرار ما حصل في السنوات السابقة للمحاصيل الزراعية من أجل حماية الإنتاج الزراعي والاستمرار بتحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي".

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