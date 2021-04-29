2021/04/29 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

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الشرطة الاتحادية تلقي القبض على مطلوب بقضايا إرهابية واخر بالقتل في بغداد====================وفقاً لمعلومات استخبارية وسرعة في تنفيذ الواجب، تمكنت قوةَ من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع شعبة استخبارات المحمودية من إلقاء القبض على متهم مطلوب(ر، ك، ع) وفق المادة 4 إرهاب في منطقة "المحمودية" ببغداد. فيما تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القبض على متهم مطلوب (ح، ع، ح) وفق أحكام المادة ٤٠٥"قتل"في منطقة "الحرية" ببغداد. وفي سياق ذاته تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القبض على متهم بحيازة اسلحة غير مرخصة في منطقة "جكوك" ببغداد ضبط بحوزته رمانة يدوية، تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم.

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