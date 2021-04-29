نينوى الأعلى والعدد الكلي تجاوز الـ 1200 .. موقف الترشح لانتخابات تشرين حتى الآن

2021/04/29 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر بغداد اليوم جدولا يضم عدد المرشحين للانتخابات التشريعية المقرر اجرائها في تشرين الاول المقبل لغاية الان، من المرشحين وفق القوائم الفردية والاحزاب والتحالفات والمكونات.وبحسب الجدول الذي اعلنت عنه المفوضية تتصدر محافظة نينوى حتى اليوم بعدد المرشحين للانتخابات بواقع 200 مرشحا من اصل 1236 مرشحا في عموم العراق سجل لدى المفوضية العليا للانتخابات تليها العاصمة بغداد بنحو 113 مرشحا.ويبين الجدول فان محافظة دهوك هي الادنى بعدد المرشحين المسجلين لدى المفوضية بواقع 3 مرشحين ومن ثم السليمانية بواقع 10 مرشحين".

واعلنت المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق، عن اكمال استعداداتها لأجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من تشرين الاول المقبل.وحددت المفوضية العليا للانتخابات الاول من ايار المقبل موعدا لأغلاق التسجيل على الترشح للانتخابات واستلام اسماء المرشحين.

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