غرناطة يتعاون مع الأتلتيكو ويمنع برشلونة من الوصول لصدارة الليغا

2021/04/29 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تعاون فريق غرناطة بكرة القدم اليوم الخميس ( 29 نيسان 2021) مع المتصدر اتلتيكو مدريد بالفوز على برشلونة 2 – 1، ومنعه من الوصول لصدارة الليغا التي يقف فيها الأتلتيكو، في لقاء جرى على ملعب كامب نو، في إطار الجولة 33 من الدوري الإسباني.

البداية كانت برشلونية في الضغط العالي أجبر خطوط غرناطة للتراجع الى الدفاع، وافتتح ليونيل ميسي، التسجيل لبرشلونة، ونجح في معرفة طريق الشباك بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله الفرنسي أنطوان جريزمان، إثر تحرك مميز من ليو داخل مربع العمليات، ولم يفكر البرغوث ميسي مرتين قبل تسديد الكرة بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى الأرضية لحارس غرناطة الذي لم ينجح في سعيه لمنعها من معانقة الشباك في الدقيقة 23، ولم يفكر فريق غرناطة بالهجوم فغابت فرصه على مرمى شتيجن وأستمر الضغط البرشلوني حتى نهاية الشوط الاول والتقدم بهدف ميسي الوحيد.

برشلونة بدأ الشوط الثاني بنفس الوتيرة بالضغط والفرص الفعلية المتتالية، لكن غرناطة تمكن من مُعادلة النتيجة، وعاقب برشلونة على إهدار الفرص، حيث جاء الهدف في الدقيقة 63 عن طريق داروين ماتشيس، وبعد الهدف مُباشرةً تعرض المُدرب الهولندي رونالد كومان للطرد بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، وبينما كان برشلونة ضاغطاً سعياً منه للبحث عن التقدم، جاء هدف غرناطة الثاني في الدقيقة 79 برأسية خورخي موليــنا هز بها كيان برشلونة ووضعه في زاوية حرجة، دفعت الفريق الكتالوني في أن يرمي بجميع خطوطه بحثاً عن التعادل هذه المرة، لكنه عجز من ذلك ليخرج خاسراً من غرناطة 1 – 2.

وبفوز غرناطة إستمر اتلتيكو مدريد بصدارة الليغا بنقاطه 73، يليه ريال مدريد وبرشلونة وكل فريق 71 نقطة، فيما ارتفع رصيد غرناطة الى النقطة 45 والمركز الثامن بدلا من التاسع.

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