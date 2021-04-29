2021/04/29 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، مشروعاً جديداً سيطلق قريبا بالتعاون مع شركة غاز البصرة.وقال عبد الجبار في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إنه “سيكون لدينا احتفال في رمضان مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط يعلن مشروعاً استثمارياً جديداً بالتعاون مع غاز البصرة المركز الخبري الوطني.

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