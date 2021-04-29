العمليات المشتركة تكشف سبب إنشاء خندق على الحدود مع سوريا

2021/04/29 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن سبب إنشاء خندق على الحدود مع سوريا، فيما أشارت إلى إن ثلاث جهات تشارك بانشائه.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "القوات الأمنية وبجهود من الحشد الشعبي ووزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية باشرت بحفر خندق مع الحدود السورية بعمق 3 أمتار وعرض 3 أمتار"، مبينا أنه "تم وضع أسلاك شائكة وعمل سدات ترابية ونصب كاميرات حرارية على الحدود ايضا".

وأضاف أن "ذلك يهدف الى غلق بعض الثغرات الامنية ومنع تسلل داعش بعد نشاطه في مناطق شمال شرق سوريا"، معربا عن أمله "من انتهاء العمل بالخندق خلال شهرين".

وأكد الخفاجي أن "هذا الخندق مهم جدا وسيمنع تسلل اي إرهابي عبر الحدود العراقية السورية".

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