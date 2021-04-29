التفاضل واختلاف الأئمة - سامح عسكر

2021/04/29 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في علم أصول الفقه احتج الفقهاء على شريعتهم بعدة أدلة، أجمعوا فيها على اثنتين هما "الكتاب والسنة" ثم اختلفوا في الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة، حتى في دليل السنة اختلفوا فيه جزئيا حول مرسل الصحابي والحديث المرسل بالعموم سواء كان على صفة البلاغ أو من التابعين، وكذلك اختلفوا في حجية فعل الصحابي وشرع من قبلنا، وكذلك في المصالح المرسلة وهل هي دليلا تشريعيا أم حجة، فلو كانت دليلاً شرعيا أصبح مساويا في ......





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