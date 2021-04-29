ماجينا يا ماجينا - صادق إطيمش

2021/04/29 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_إطيمش مرة اخرى نعود لتراثنا الرمضاني فنستعين باهزوجة رددها اكثرنا مرة او اكثر في طفواته مستجدياً ، مع عصابته ، عطف سكنة الدار ليجودوا بما لديهم من خيرات .



ولم يقصر اكثر من سمعوا سمفونية ما جينا يا ماجينا وبقية مفرداتها ، التي تشير الى ما يريده افراد الأوركسترا، لم يقصروا بالخروج للتواصل مع ذلك التراث الماجيني الذي يتحدث عن العطاء الذي كانت تقدمه تلك السيدة الغنية في بغداد الى من يطرق بابها في شهر رمضان ......





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